Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

Спецборт с освобожденными из украинского плена российскими военными приземлился 31 декабря на подмосковном аэродроме Чкаловский. Видео с прибывшим самолетом есть в распоряжении «Известий».

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым грозила в плену смертельная опасность.

В ведомстве добавили, что освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова уточнила, что из украинского плена освобожден 41 житель республики.

Также в субботу врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) могут свободно посещать украинских военнопленных в регионе. Их миссии никто не препятствует. По его словам, в ЛНР находится более 1,2 тыс. пленных украинских солдат, не считая освобожденных в ходе обменов.

До этого, 12 декабря, сообщалось, что более 100 военнослужащих ЛНР рассказали о пытках в украинском плену. Прежде вернувшиеся российские военнослужащие также рассказывали о фактах издевательств над ними в украинском плену.

6 декабря в ходе переговоров с подконтрольных Украине территорий удалось вывезти 60 российских бойцов. Минобороны РФ распорядилось отправить всех солдат в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО России.

До этого, 24 ноября, Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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