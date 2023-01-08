Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 50 российских бойцов

Пятьдесят российских военнослужащих возвращены 8 января с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса. В плену им грозила смертельная опасность, сообщили журналистам в воскресенье в Министерстве обороны России.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, указали в МО.

31 декабря в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 82 российских военнослужащих, которым также грозила в плену смертельная опасность. Вечером в тот же день спецборт с освобожденными военными приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Один из вернувшихся российских солдат Андрей Завгородний рассказал «Известиям», что дома его ждут родители. Он также признался, что испытал непередаваемое чувство счастья.

До этого, 6 декабря, в ходе переговоров с подконтрольных Украине территорий удалось вывезти 60 российских бойцов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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