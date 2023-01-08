Опубликованы кадры изнутри сгоревшей квартиры с тремя погибшими в Москве

Прокуратура Москвы 8 января опубликовала кадры изнутри сгоревшей квартиры в многоэтажке на улице Дмитрия Ульянова, где мужчина убил своих мать и сестру, а затем поджег квартиру и свел счеты с жизнью.

Судя по кадрам, огонь уничтожил практически всё в квартире. На месте работают криминалисты.

Пожар разгорелся в воскресенье. Сначала жители дома услышали сильный взрыв, после которого в квартире на 14-м этаже выбило стекла и начался пожар.

По информации источника «Известий», у одной из погибших зафиксирован выстрел в голову, у второй — в тело. Он уточнил, что в квартире найдены ружье и канистра с бензином.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).