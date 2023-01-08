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Устроивший пожар в квартире в Москве мужчина перед этим застрелил мать и сестру

СК РФ: устроивший пожар в квартире в Москве мужчина перед этим застрелил мать и сестру
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Фото: соцсети
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Главное следственное управление СК РФ в воскресенье, 8 января, раскрыло подробности инцидента с пожаром в квартире на юго-западе Москвы. По предварительным данным, мужчина убил своих мать и сестру, а затем поджег квартиру и покончил с собой.

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«По факту убийства двух и более лиц в квартире на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Предварительно, мужчина произвел выстрелы в сторону матери и сестры. От полученных ранений они скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

О возгорании в квартире на улице Дмитрия Ульянова в столице сообщалось ранее в этот день. Сначала жители дома услышали сильный взрыв, после которого в квартире на 14-м этаже выбило стекла и начался пожар. В настоящий момент возгорание ликвидировано, на месте работают экстренные службы.

Затем появилась информация о том, что на телах погибших при пожаре в квартире в Москве найдены огнестрельные ранения.

По информации источника «Известий», у одной из погибших зафиксирован выстрел в голову, у второй — в тело. Он уточнил, что в квартире найдены ружье и канистра с бензином.

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