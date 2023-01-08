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Психолог дала рекомендации по планированию рабочего дня

Психолог Бахонская рассказала, как можно эффективно распланировать свой день двумя простыми способами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Практикующий психолог Юлия Бахонская назвала 8 января простые способы, которые помогут максимально эффективно распланировать рабочий день.

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В первом способе нужно определиться с количеством работы за определенный промежуток времени.

«Его можно сформулировать так: «Я должен сделать отчет за два часа и, пока не завершу его, не буду заниматься ничем другим», — посоветовала Бахонская в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист указала на то, что этот способ подойдет тем, у кого «поджимают сроки».

Второй способ заключается в соблюдении установленного графика, не обращая при этом внимания на количество выполненной работы.

«Например, я буду работать четыре часа с перерывами по пятнадцать минут, и неважно, сколько я успею сделать», — отметила психолог.

Также Бахонская посоветовала составить список задач. Она отметила, что самые сложные задачи лучше выполнить в первой половине дня, а более легкие оставить на вечер.

«С утра вы будете более энергичны и эффективны, а во-вторых, тяжелая работа не будет висеть над вами дамокловым мечом до самого вечера», — пояснила специалист.

Ранее в воскресенье замдиректора по научной работе Московского НИИ психиатрии – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава РФ Роман Ахапкин рассказал, что стресс из-за выхода на работу после праздничных выходных испытывает более 30% людей.

Чтобы его минимизировать, необходимо подготовиться к первому после отпуска рабочему дню, посоветовал специалист. Перед началом рабочего дня он порекомендовал лечь спать пораньше, подготовить нарядную одежду или сделать другие приятные для себя мелочи.

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