Новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти 7 января огласил приоритеты работы палаты представителей конгресса, не упомянув поддержку Украины. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.

«Два месяца назад (на выборах в конгресс. — Ред.) вы (граждане США. — Ред.) проголосовали за новое направление для нашей страны. <...> Теперь мы намерены выполнить свое обязательство перед вами», — заявил Маккарти.

Он отметил, что речь идет об обязательстве законодателей по обеспечению сильной экономики, безопасности и свободы внутри страны, подотчетности правительства. В связи с этим конгрессмены решили прекратить расточительные траты Вашингтона. Законодатели намерены снизить цены на энергетику и создать хорошо оплачиваемые рабочие места.

Среди основных приоритетов Маккарти также назвал противодействие нелегальному потоку мигрантов через границу с Мексикой и конкуренцию с Китаем.

При этом новый спикер палаты представителей в своей речи ни разу не упомянул выделение средств на оказание помощи Украине.

«Мы намерены принять законопроекты, призванные решить насущные проблемы нашей страны — от широко открытой южной границы до энергетической политики, в которой Америка ставится на последнее место. <...> Мы также будем решать долгосрочные проблемы Америки: [государственный] долг и подъем Коммунистической партии Китая (КПК. — Ред.). <...> Что касается КПК, мы создадим двухпартийный специальный комитет по Китаю для выяснения того, как вернуть (обратно в США. — Ред.) сотни тысяч рабочих мест, перешедших в Китай, и тогда мы выиграем это экономическое соревнование», — отметил Маккарти.

10 января нижняя палата намерена рассмотреть резолюцию о создании специального комитета «по стратегической конкуренции между США и КПК».

Ранее в этот день в США конгрессмены по итогам 15-го тура голосования избрали Маккарти новым спикером. Всего он получил поддержку 216 законодателей, а его главный соперник — демократ Хаким Джефрис — набрал 212 голосов. Шестеро членов палаты воздержались от голосования.

Во время своего выступления Маккарти заявил, что планирует избавиться от расточительных расходов Вашингтона, а также от роста госдолга страны. Также, по его словам, конгресс будет добиваться снижения цен на продукты, топливо, жилье и автомобили для граждан страны.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский после избрания Маккарти выразил надежду на то, что Вашингтон и дальше будет продолжать оказывать помощь Киеву.

Тогда же глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что избрание Маккарти спикером палаты представителей США открывает Республиканской партии возможность повлиять на завершение конфликта на Украине, но не ради мира, а «в целях получения политических очков».

Кроме того, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо 7 января написал, что после обновления палаты представителей в конгрессе США могут начаться масштабные расследования, в том числе и по поддержке Вашингтоном Киева.

Еще 3 января в палате провели первый тур голосования, однако впервые за 100 лет спикера не выбрали с первого раза. Ожидалось, что Маккарти займет эту должность ранее, но из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов.

Также 3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.