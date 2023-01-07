Во Франции предрекли «кровавую бойню» в США из-за Украины

После обновления палаты представителей в конгрессе США могут начаться масштабные расследования, в том числе и по поддержке Вашингтоном Киева. Об этом в субботу, 7 января, написал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вот и всё, палата представителей США сформирована и теперь начнет масштабные расследования по Украине, ковиду, Хантеру Байдену (сын президента США Джо Байдена. — Ред.), коррупции, вакцинам и другие! Сейчас будет кровавая бойня», — написал он в Twitter.

7 января в США конгрессмены по итогам 15 туров голосования избрали республиканца Кевина Маккарти новым спикером. Всего он получил поддержку 216 законодателей, а его главный соперник демократ Хаким Джефрис набрал 212 голосов. Шестеро членов палаты воздержались от голосования.

Маккарти после избрания на пост нового спикера палаты представителей заявил, что планирует избавиться от расточительных расходов Вашингтона, а также от роста госдолга. Он заверил, что конгресс будет добиваться снижения цен на продукты, топливо, жилье и автомобили для граждан страны.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский после избрания Маккарти выразил надежду на то, что Вашингтон и дальше будет продолжать оказывать помощь Киеву.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в субботу заявил, что избрание Маккарти спикером палаты представителей США открывает Республиканской партии возможность повлиять на завершение конфликта на Украине, но не ради мира, а «в целях получения политических очков».

Еще 3 января в палате провели первый тур голосования, однако впервые за 100 лет спикера не выбрали с первого раза. Ожидалось, что Маккарти займет эту должность ранее, но из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов.

В тот же день американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов Байдена.