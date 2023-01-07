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В Госдуме прокомментировали избрание нового спикера палаты представителей США

Слуцкий: новый спикер палаты представителей США Маккарти может повлиять на украинский конфликт
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Фото: REUTERS/Jon Cherry
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Избрание республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США открывает партии возможность повлиять на завершение конфликта на Украине. Об этом в субботу, 7 января, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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«Для республиканцев, имеющих сейчас большинство в палате представителей и своего спикера, открылась хорошая возможность повлиять на завершение украинского, а на деле уже более масштабного конфликта, пусть и не ради мира как такового, а в целях получения политических очков», — написал он в Telegram-канале.

Как напомнил политик, ранее Маккарти заявил, что намерен прекратить «расточительные» расходы Вашингтона.

«Посмотрим, не было ли это лишь предвыборным обещанием избирателям, которые не понимают, куда тратятся их деньги», — добавил Слуцкий.

Глава комитета считает, что сейчас у республиканцев появился шанс «перекрыть неконтролируемый денежный поток», который идет на поддержку Украины.

Политик также указал на то, что за время президентства Джо Байдена размер военной помощи Украине составил $24,9 млрд. Кроме того, недавно Белый дом выделил Киеву еще один военный транш в размере $3 млрд.

Накануне, 6 января, в Белом доме объявили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $3 млрд. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что это крупнейший пакет военной поддержки Киева.

Маккарти после избрания на пост нового спикера палаты представителей США заявил, что планирует избавиться от расточительных расходов Вашингтона, а также от роста госдолга страны. Он также заверил, что конгресс будет добиваться снижения цен на продукты, топливо, жилье и автомобили для граждан страны.

7 января в США конгрессмены по итогам 15 туров голосования избрали Маккарти новым спикером. Всего он получил поддержку 216 законодателей, а его главный соперник демократ Хаким Джефрис набрал 212 голосов. Шестеро членов палаты воздержались от голосования.

Еще 3 января в палате провели первый тур голосования, однако впервые за 100 лет спикера не выбрали с первого раза. Ожидалось, что Маккарти займет эту должность ранее, но из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов.

В тот же день американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов президента США демократа Джо Байдена.

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