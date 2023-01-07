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Дело убийцы Абэ передали в прокуратуру

Kyodo сообщило, что дело убийцы Абэ передано в прокуратуру
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Фото: Global Look Press/Naoki Nishimura
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Дело 42-летнего Тэцуи Ямагами, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передали в прокуратуру по дополнительному подозрению. Об этом в субботу, 7 января, сообщает агентство Kyodo.

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Правоохранителям предстоит выяснить, имело ли место нарушение Закона о контроле за огнестрельным и холодным (клинковым) оружием. Согласно имеющейся информации, обнаруженные в квартире подозреваемого самодельные пистолеты соответствуют характеристикам запрещенных для частного использования и хранения предметов.

25 июля прошлого года сообщалось, что Ямагами перевели в Центр предварительного заключения Осаки для прохождения медицинского освидетельствования на предмет психических заболеваний.

22 июля стало известно, что подозреваемый заключен под стражу по решению окружного суда Нары, а рассмотрение его дела продлится до конца ноября. По данным Kyodo, в суде будут выяснять, способен ли Ямагами нести уголовную ответственность. Для этого обвиняемый должен будет пройти психиатрическую экспертизу.

Покушение на Синдзо Абэ произошло 8 июля, когда тот выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании. 67-летний политик был госпитализирован с огнестрельными ранениями, однако спустя несколько часов скончался в больнице.

Во время ареста 41-летний Тэцуя Ямагами не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с религиозной сектой «Церковь объединения», из-за которой его семья обеднела.

Как сообщила газета Yomiuri, обвиняемый в убийстве экс-премьер-министра написал письмо незадолго до нападения, в котором рассказал о своем намерении. Уточнялось, что письмо было направлено мужчине, который критиковал секту в своем блоге. В своем письме он написал, что не считал Абэ «настоящим врагом».

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