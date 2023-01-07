Белый дом направит странам НАТО почти $700 млн для покупки оружия

США в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи выделили $682 млн странам восточного блока НАТО, чтобы те могли закупить вооружения. Об этом в пятницу, 6 января, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Сегодняшний пакет помощи включает в том числе $682 млн для региональных партнеров и партнеров НАТО по восточному флангу НАТО на восполнение пожертвованной ими военной техники», ― заявила она во время брифинга в Белом доме.

Ранее в этот день Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будут потрачены на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Пентагоне рассказали, что в поставки Украине впервые войдут зенитные ракеты класса «поверхность–воздух» с радиолокационным наведением RIM-7 Sea Sparrow, а также 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ). Помимо этого, США еще направят Киеву 50 боевых машин пехоты Bradley,

Посол России в США Анатолий Антонов 6 января высказал мнение о том, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

До этого, 31 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что в 2023 году Украина получит ракеты дальнего действия ATACMS, танки и ударные беспилотники. Он также отметил, что военная помощь его стране в 2022 году была беспрецедентной.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

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