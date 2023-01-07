Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ впервые за время установленного режима тишины обстреляли Донецк из РСЗО
Мир
В США пообещали поставить Киеву БМП Bradley как можно скорее
Мир
НАТО и ЕС 10 января подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве
Происшествия
В Мелитополе Запорожской области сообщили о взрыве
Мир
Премьер Сербии призвала пресечь очередное обострение в Косово
Мир
ООН не зафиксировала интенсивных боев в период прекращения огня
Мир
Палата представителей США по итогам 12 туров не смогла избрать спикера
Мир
Депутат бундестага ФРГ назвала ошибкой поставки Украине БМП Marder
Мир
Стрелявший в сербов албанец отказался признать свою вину
Общество
Самолет с задымлением на борту успешно сел в Астрахани
Общество
Пушилин и Кириенко поставили в храме свечи в память о погибших в Макеевке
Мир
Новый посол США в РФ будет добиваться возобновления выдачи виз
Сюжет:

Белый дом направит странам НАТО почти $700 млн для покупки оружия

Белый дом: США выделяют $682 млн странам восточного фланга НАТО на закупку вооружений
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи выделили $682 млн странам восточного блока НАТО, чтобы те могли закупить вооружения. Об этом в пятницу, 6 января, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Уйти от столкновения: RAND Corp. опубликовал доклад об эскалации
Американские аналитики предлагают разные варианты провокаций, но очень просят не воевать

«Сегодняшний пакет помощи включает в том числе $682 млн для региональных партнеров и партнеров НАТО по восточному флангу НАТО на восполнение пожертвованной ими военной техники», ― заявила она во время брифинга в Белом доме.

Ранее в этот день Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будут потрачены на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Пентагоне рассказали, что в поставки Украине впервые войдут зенитные ракеты класса «поверхность–воздух» с радиолокационным наведением RIM-7 Sea Sparrow, а также 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ). Помимо этого, США еще направят Киеву 50 боевых машин пехоты Bradley,

Посол России в США Анатолий Антонов 6 января высказал мнение о том, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

До этого, 31 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что в 2023 году Украина получит ракеты дальнего действия ATACMS, танки и ударные беспилотники. Он также отметил, что военная помощь его стране в 2022 году была беспрецедентной.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023