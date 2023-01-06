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Синоптик предупредил о сохранении морозов в Москве до конца новогодних каникул

Синоптик Цыганков рассказал, что морозы в Москве сохранятся до конца новогодних каникул
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Резко ударившие по Москве морозы будут держаться еще несколько дней, рассказал 6 января замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

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«Сегодня ночь будет холодная, северо-западный ветер, –25...–27 градусов. Завтра –20...–22 градуса, без осадков. С 7 на 8 января –22...–24 градуса ночью и –14...–16 днем», — рассказал он в беседе с RT.

В ночь на 9 января температура воздуха в столице будет –24...–26 градусов, а днем –16...–18.

Ранее в пятницу синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что 7 и 8 января в столице ожидаются самые холодные ночи. Он также отметил, что потепление в городе ожидается только к середине месяца, тогда температура воздуха не будет опускаться ниже 10 градусов.

Также в этот день стало известно, что ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. К 7:00 температура составила –22,6 градуса.

Накануне Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов. Он будет действовать до 21:00 7 января.

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