Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Об этом рассказал в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Самая холодная ночь с начала зимы пришла в столицу. Минимальная температура воздуха в Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, к 7 часам утра составила –22,6 градусов», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в Московской области холоднее всего было в Талдоме. Там температура воздуха опустилась до –26,1 градусов. Синоптик также предупредил, что в течение ближайшего часа температура воздуха может еще немного опуститься.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, 6 января в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, мороз и гололедица. Днем в городе температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –21 до –19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –26 градусов. В Московской области днем ожидается от –23 до –18 градусов, ночью — до 29 градусов мороза.

Накануне Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов. Он будет действовать до 21:00 7 января.