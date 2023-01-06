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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до 26 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в пятницу, 6 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –21 до –19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –26 градусов.

В Московской области днем ожидается от –23 до –18 градусов, ночью — до 29 градусов мороза.

Прогнозируется северный и северо-западный ветер со скоростью 4–11 м/c.

Атмосферное давление составит 751–755 мм ртутного столба.

Ранее, 5 января, Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов, который будет действовать с 21:00 5 января до 21:00 7 января. Отмечается, что температура воздуха может опуститься на 9–17 градусов ниже климатической нормы.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России.

Накануне сообщалось, что температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили до 130 градусов из-за приближения морозов.

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