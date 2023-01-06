Синоптик предупредил москвичей о самых холодных ночах 7 и 8 января

Ночью 7 и 8 января в Москве ожидаются самые холодные ночи. Об этом в пятницу, 6 января, заявил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, ночью в эти дни температура опустится до 30 градусов из-за циклона с Северной Атлантики.

«В дневные часы потеплеет на 2–3 градуса. Небольшая волна тепла будет ощущаться в воскресный день, но с понедельника, 9 января, вновь похолодает», — рассказал Ильин в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Потепление же в Москве ожидается только к середине месяца, когда температура воздуха не будет опускаться ниже 10 градусов, добавил синоптик.

Ранее в пятницу стало известно, что ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. К 7:00 температура составила –22,6 градуса.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, 6 января в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, мороз и гололедица. Днем в городе температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –21 до –19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –26 градусов. В Московской области днем ожидается от –23 до –18 градусов, ночью — до 29 градусов мороза.

Накануне Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов. Он будет действовать до 21:00 7 января.