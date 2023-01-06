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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении гаубицы Д-20 в ДНР

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили гаубицу Д-20 в Донецкой Народной Республике (ДНР) и артиллерийскую систему М-777 американского производства в Запорожской области. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Победа Донецкой Народной Республики уничтожена на огневой позиции гаубица Д-20. В районе города Орехов Запорожской области уничтожена артиллерийская система М-777 производства США», — сказал он.

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В ведомстве также рассказали, что в районах Авдеевки и Рай-Александровки ДНР российские войска уничтожили пусковую установку и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50», — добавил Конашенков.

Накануне в ведомстве рассказали, что Российская армия ведет успешные наступательные действия на донецком направлении, где было уничтожено до 60 украинских военных, а также четыре боевые машины и пять автомобилей за сутки.

В тот же день сообщалось, что истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России сбил украинский самолет Су-24 в районе Красногоровки в ДНР.

4 января в Минобороны заявили, что в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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