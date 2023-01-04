Вооруженные силы (ВС) России на купянском направлении уничтожили более 40 украинских военных. Об этом сообщил 4 января официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля», — сказал Конашенков.

Он также отметил, что группа украинских диверсантов была ликвидирована в Харьковской области.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой Народной Республики также уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника.

Ранее в этот же день офицер 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военные, действующие на купянском направлении, используют ложные позиции, чтобы скрыть реальную численность войск на данном участке фронта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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