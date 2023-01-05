ВКС РФ сбили украинский самолет Су-24 в ДНР

Истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России сбил украинский самолет Су-24 в районе Красногоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в четверг, 5 января. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — говорится также в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

30 декабря 2022 года Конашенков уведомил о том, что в ДНР Вооруженные силы (ВС) РФ сбили самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ. Он уточнил, что самолет был поражен в районе села Новоелизаветовка, а вертолеты — в районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка.

Накануне он рассказал, что российские истребители сбили украинские самолеты Су-25 и Су-24, а также два вертолета Ми-8. Тогда Конашенков уточнил, что самолеты были поражены в районах подконтрольных Киеву городов Красный Лиман и Краматорск в ДНР. Вертолеты же сбили в районах населенных пунктов Суворов и Орловка.

Спецоперация по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, продолжается. Такое решение президент РФ Владимир Путин принял на фоне обострившейся ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

С 2014 года Киев ведет военные действия против мирного населения, которое отказалось признавать итоги госпереворота.

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