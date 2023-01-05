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ВС России ликвидировали до 60 украинских военных на донецком направлении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) России ведут успешные наступательные действия на донецком направлении, уничтожено до 60 украинских военных. Об этом сообщил 5 января официальный представитель генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На донецком направлении <...> российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Он добавил, что также были уничтожены четыре боевые машины и пять автомобилей.

29 декабря российские военные уничтожили 13 единиц украинской техники на донецком направлении.

За несколько дней до этого Вооруженные силы России уничтожили на донецком направлении до 60 украинских военных. Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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