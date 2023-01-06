Вступил в силу режим прекращения огня в Рождество в зоне СВО
Вступил в силу временный режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса в преддверии Рождества. Он будет действовать до 24:00 7 января.
Поручение ввести в Рождество режим тишины дал Минобороны РФ президент России Владимир Путин. Вместе с тем Россия призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.
Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг призыв России. По его словам, на любые перемирия Киев согласится только после вывода войск РФ. Инициатива была отвергнута и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Позднее возможность рождественского перемирия отверг и президент Украины Владимир Зеленский.
По мнению бывшего посла Луганской Народной Республики в Москве Родиона Мирошника, Киев может начать устраивать различные провокации, чтобы обвинить Москву в нарушении режима прекращения огня. В том числе киевские власти могут начать объявлять воздушную тревогу в стране без каких-либо на это оснований.
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в свою очередь, что российские силы будут отвечать на провокации со стороны украинских войск и их попытки занять новые позиции на линии соприкосновения в период рождественского режима прекращения огня.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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