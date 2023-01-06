В Киеве заявили о возможном посредничестве Нетаньяху между РФ и Украиной

Новый премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может стать посредником между Россией и Украиной, когда придет время для переговоров. Об этом 5 января заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником», — приводит его слова телеканал i24news.

Как считает Подоляк, Израиль может оказать сторонам посреднические услуги, когда придет время для переговоров. Однако переговоры с участием посредников могут быть начаты после прекращения огня и «вывода российских войск», добавил он.

Также Подоляк прокомментировал слова главы МИД Израиля Эли Коэна, что новое правительство страны будет меньше говорить открыто об Украине. По мнению советника главы офиса Зеленского, в этой ситуации главное — чтобы Израиль занял «правильную сторону».

Ранее, 4 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль самостоятельно принимает решения касательно взаимоотношений с Москвой и Киевом.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров уведомил нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о том, как протекает спецоперация по защите Донбасса.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в ходе переговоров Лаврова и Коэна был сделан акцент на важности созыва очередного заседания смешанной российско-израильской комиссии.

2 января Коэн заявил, что новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. При этом Коэн отказался комментировать запрос Украины на поставки из Израиля оборонительного вооружения. Однако он заверил, что страна продолжит оказывать Киеву «значительную гуманитарную помощь».

До этого, 29 декабря, в МИД РФ заявили о готовности России к конструктивному взаимодействию с правительством Израиля. РФ надеется на развитие традиционно партнерских отношений между странами. Новый состав израильского правительства был утвержден в этот же день.

Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Российский лидер указал, что в России высоко ценят личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.

Между тем 3 января посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал главу МИД страны Эли Коэна за разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, этот разговор представляет собой изменение израильской политики.

22 декабря президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».