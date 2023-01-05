Кирби заявил о самостоятельных решениях Израиля в отношениях с РФ и Украиной

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби 4 января заявил, что Израиль самостоятельно принимает решение касательно взаимоотношений с Москвой и Киевом.

Комментируя возможное улучшение отношений между Россией и Израилем после прихода к власти правительства Биньямина Нетаньяху, Кирби призвал дать государствам возможность самостоятельно выражать свою позицию по украинскому конфликту.

«Давайте позволим государствам говорить самим за себя с точки зрения их политики в отношении России и их поддержки Украины», — сказал он на брифинге.

Кирби отметил, что Израиль остается партнером США в регионе и за его пределами.

По его словам, Соединенные Штаты Америки хоть и пытаются сплотить все международное сообщество вокруг Украины, но государства «должны сами решать, как будут вести дела с этими странами», и будут ли вообще их вести.

Ранее, 3 января, глава российского МИДа Сергей Лавров уведомил нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о том, как протекает спецоперация по защите Донбасса.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в ходе переговоров Лаврова и Коэна был сделан акцент на важности созыва очередного заседания смешанной российско-израильской комиссии.

2 января Коэн заявил, что новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. При этом Коэн отказался комментировать запрос Украины на поставки из Израиля оборонительного вооружения. Однако он заверил, что страна продолжит оказывать Киеву «значительную гуманитарную помощь».

До этого, 29 декабря, в МИД РФ заявили о готовности России к конструктивному взаимодействию с правительством Израиля. РФ надеется на развитие традиционно партнерских отношений между странами. Новый состав израильского правительства был утвержден в этот же день.

Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Российский лидер указал, что в России высоко ценят личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.

Между тем, 3 января, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал главу МИД страны Эли Коэна за разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, этот разговор представляет собой изменение израильской политики.