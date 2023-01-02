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Новый глава МИД Израиля пообещал меньше говорить об Украине

Глава МИД Израиля Коэн: новое правительство будет меньше открыто говорить об Украине
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Новый глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. Об этом 2 января сообщило издание Haaretz.

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«В вопросе Россия-Украина мы будем делать одно точно — меньше говорить публично», — сказал высокопоставленный дипломат журналистам.

При этом Коэн отказался комментировать запрос Украины на поставки из Израиля оборонительного вооружения. Однако он подчеркнул, что страна продолжит оказывать Киеву «значительную гуманитарную помощь».

По словам дипломата, во вторник он поговорит по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Новое правительство Израиля во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря.

Ранее, 31 декабря, портал Axios сообщил, что Нетаньяху 30 декабря провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о поддержке при голосовании в Генассамблее ООН и готов был обсуждать передачу оружия киевскому режиму.

По информации портала, Нетаньяху тогда «не взял на себя каких-либо обязательств, но заявил, что готов обсудить просьбу Зеленского в будущем».

В середине декабря посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что правительство осознает тяжесть ситуации, в которой оказалась Украина, но не готово поставлять ей вооружение из-за рисков для собственного государства.

В конце ноября украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи. 28 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов предупредил, что решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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