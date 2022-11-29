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Украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи

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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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На минувшей неделе делегация украинских высокопоставленных военных чиновников посетила Израиль, чтобы заручиться поддержкой в сфере обороны. Об этом 29 ноября сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на израильский 13-й канал.

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Уточняется, что в состав делегации входил высокопоставленный украинский командующий. Гости провели несколько встреч с представителями израильского минобороны и Армии обороны Израиля.

«Сообщается, что украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины», — говорится в материале.

Также делегация призвала израильские власти предоставить Киеву оружие. Подчеркивается, что Израиль пытался не афишировать этот визит, чтобы избежать трений с Россией.

Накануне издание сообщило о том, что МИД Израиля готовит очередной пакет гуманитарной помощи для отправки на Украину. Отмечалось, что в него войдут генераторы и медоборудование.

До этого, 17 ноября, газета Haaretz распространила информацию о том, что Израиль профинансировал передачу Украине «стратегических материалов» на миллионы долларов. Помимо этого, Израиль согласился на поставки Киеву вооружений, содержащих израильские компоненты, такие как оптика и системы контроля огня.

По словам трех источников в европейских дипломатических кругах, США связались с правительством Израиля и обязали его оказать помощь в борьбе с Россией.

28 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов предупредил, что решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны. По его словам, любые серьезные шаги, которые не будут учитывать национальные интересы РФ и Израиля, могли бы легко не только затронуть, но даже разрушить дух отношений между двумя странами.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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