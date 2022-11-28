СМИ узнали о планах Израиля поставить Украине генераторы и медоборудование

Министерство иностранных дел Израиля готовит очередной пакет гуманитарной помощи для отправки на Украину, в который войдут генераторы и медоборудование. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщает издание The Times of Israel.

«Двадцать крупных генераторов стоимостью порядка $1 млн отправят через Европу на Украину. Также израильская программа международного развития (МАШАВ) в ближайшее время передаст Украине медикаменты и медицинское оборудование на сумму около $1 млн», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что Израиль рассматривает возможность вновь запустить работу своего посольства в Киеве на постоянной основе. Окончательное решение будет принято после того, как МИД получит заключение сотрудников службы безопасности (ШАБАК).

Ранее, 17 ноября, стало известно, что Тель-Авив под давлением Вашингтона профинансировал передачу Украине «стратегических материалов» на миллионы долларов. Помимо этого власти Израиля согласились на поставки вооружений, содержащих израильские компоненты, такие как оптика и системы контроля огня.

30 октября американское издание The Hill рассказало, что Киева попросил Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы тот изменил свою позицию и предоставил военную помощь. Посол Украины Евгений Корнийчук назвал США единственной страной, которую будут слушаться.

До этого, 28 октября, представитель РФ в Израиле Анатолий Викторов предупредил, что решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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