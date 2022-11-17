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Haaretz сообщила о выделении Израилем помощи Украине под давлением США

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Фото: gov.il/Shlomi Amsalem
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Израиль профинансировал передачу Украине «стратегических материалов» на миллионы долларов под давлением США. Об этом 17 ноября сообщила газета Haaretz.

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По словам трех источников в европейских дипломатических кругах, США связались с правительством Израиля и обязали его оказать помощь в борьбе с Россией.

«Американцы хотели, чтобы Израиль поставил Украине зенитные батареи. Однако после переговоров между двумя правительствами и обсуждения израильскими лидерами и службами безопасности было решено вместо этого финансировать стратегические материалы», — сообщил портал.

Помимо этого, Израиль согласился на поставки Украине вооружений, содержащих израильские компоненты, такие как оптика и системы контроля огня.

30 октября американское издание The Hill рассказало, что Украина попросила Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы тот изменил свою позицию и предоставил Киеву военную помощь. Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук назвал США единственной страной, которую будут слушаться.

До этого, 28 октября, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов отметил, что решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем ПВО.

Ранее, 19 октября, глава минобороны Израиля Бени Ганц отметил на брифинге для послов стран Евросоюза, что страна не будет поставлять Киеву оружие, но продолжит отправлять гуманитарную помощь.

В феврале издание Breaking Defense сообщило, что минобороны Израиля еще до начала российской спецоперации запретило Латвии, Литве и Эстонии передавать Киеву вооружения, ранее проданные Тель-Авивом. По данным журналистов, решение вызвано необходимостью Израиля сбалансировать свои отношения с Россией.

Западные страны начали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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