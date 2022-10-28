Посол РФ оценил последствия возможных поставок Израилем оружия Украине

Решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Кан-11».

«Мы работали вместе десятилетиями, чтобы достичь очень хорошего уровня сотрудничества и, я бы сказал, дружбы. И, конечно, любые серьезные шаги, которые не будут учитывать национальные интересы наших стран, могли бы легко не только затронуть, но даже разрушить дух отношений между нашими странами», — сказал он.

Дипломат подчеркнул тем не менее, что не стоит сейчас «спекулировать о возможностях», говоря о том, может ли решение о поставках оружия Украине привести к разрыву отношений Израиля и России.

Ранее, 27 октября, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня рассказал в беседе с «Известиями», что возможные поставки Израилем оружия Украине стали бы возможностью обкатать системы ПВО и ПРО на территории другого государства. Вопрос сводится к Ирану, который хотел бы радикально снизить влияние Израиля на региональные процессы, уточнил он.

24 октября Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем ПВО. Ранее в тот же день глава минобороны Израиля Бени Ганц в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым еще раз указал, что страна не будет поставлять вооружения Киеву.

Между тем накануне газета The New York Times сообщила, что Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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