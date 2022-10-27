Эксперт рассказал о выгоде для Израиля от возможной помощи Украине

Израиль дал мощный крен в сторону коллективного Запада. Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня рассказал в беседе с «Известиями», в чем выгода для Израиля в возможной военной помощи Украине.

«Израиль решил не ограничиваться гуманитарной поддержкой Киева, поскольку это внутренние очки для коалиции Лапида — Беннета перед предстоящими выборами, а также для ЦАХАЛа, который не очень заинтересован в подковерной партийной борьбе политиканов, это возможность обкатать системы ПВО и ПРО на территории другого государства, не дожидаясь потенциальных ударов на своей», — сказал он.

По словам эксперта, вопрос сводится также и к Ирану, который хотел бы радикально снизить влияние Израиля на региональные процессы. На фоне этого снижение присутствия Ирана в непосредственной близости от своих границ — экзистенциальный вопрос для всей политики Израиля.

Останин-Головня добавил, что при коалиции Лапида – Беннета российско-израильские отношения стали заметно ухудшаться. Между тем при премьере Биньямине Нетаньяху Израилю удавалось сохранять баланс внерегиональными акторами, в частности между США и Россией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По двум фронтам: Киев пытается склонить ФРГ и Израиль к поставкам оружия