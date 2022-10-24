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NYT сообщила о передаче Израилем разведданных Украине для борьбы с дронами
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NYT сообщила о передаче Израилем разведданных Украине для борьбы с дронами

The New York Times: Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с беспилотниками
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Фото: L3Harris
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Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 23 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

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В августе США пообещали в течение следующих девяти месяцев поставить Украине небольшую компактную ракетную систему против беспилотных летательных аппаратов, которую можно было бы установить на заднем сиденье обычного пикапа.

Так называемая система Vampire — это недавно разработанная технология борьбы с беспилотниками, которая может достигать большего расстояния, чем пулемет, но при этом достаточно портативна, чтобы быстро попадать по приближающимся дронам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой предоставить оружие противовоздушной обороны. Это заявление было отвергнуто министром обороны Израиля Бенни Ганцем. Однако Израиль согласился предоставить системы раннего предупреждения, но не оружие противовоздушной обороны.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал, что Израиль, возможно, упускает возможность отточить свою тактику противодействия угрозам на собственной территории, оказывая помощь в усилиях по борьбе с беспилотниками, которые сейчас предпринимает Украина..

«Украинский чиновник, выступая неофициально, заявил, что Израиль предоставил разведданные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники. Дроны, находясь в полете, также издают характерный гул от своих небольших двигателей, что доказало их уязвимость», — сказано в материале газеты.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 21 октября назвал фейком заявления Запада о поставках в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции СБ 2231 (утвердившей создание cовместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. — Ред.).

17 октября газета Politico сообщила, что США намерены ввести санкции против Ирана за якобы поставки вооружений в Россию. По данным неназванных чиновников, в список рестрикций войдут как экономические ограничения, так и меры экспортного контроля.

Газета The Wachington Post 16 октября сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию иранских баллистических ракет класса «земля-земля» и беспилотников. Издание заявило, что речь идет об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, указав, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

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