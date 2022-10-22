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Небензя назвал фейком заявления Запада о поставках иранских беспилотников России

Постпред РФ при ООН Небензя: заявления Запада о поставках Ирана беспилотников России — фейк
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Фото: REUTERS/Roman Petushkov
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Заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников России являются фейком. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 21 октября.

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«Сейчас Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк: о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции СБ 2231 (утвердившей создание cовместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. — Ред.)», — говорится в заявлении.

Добавляется, что российская сторона отвергает «любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру секретариат ООН», примером чего является распространенное в СБ письмо Германии, Франции и Великобритании «с фактическим призывом к организации нарушить статью 100 Устава ООН и мандат, предписанный им запиской председателя СБ ООН S/2016/44 от 16 января 2016 года». В письме США «прямо потребовали от Секретариата провести расследование, на которое тот не уполномочен».

«Если эксперты ООН в угоду западным столицам всё же займутся неким псевдорасследованием, безосновательно ссылаясь на положения резолюции 2231, мы можем пересмотреть весь комплекс своих отношений с секретариатом ООН, о беспристрастности которого в этом случае больше нельзя будет говорить», — добавил Небензя.

Ранее, 17 октября, газета Politico сообщила, что США намерены ввести санкции в отношении Ирана за то, что Тегеран якобы осуществляет поставки вооружений в Россию. По сообщению неназванных чиновников, они будут включать как экономические ограничения, так и меры экспортного контроля.

16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию иранских баллистических ракет класса «земля-земля» и беспилотников. По словам издания, речь идет об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

В июле Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, также сообщило о якобы намерении Ирана передать России беспилотники. Однако на следующий день официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эту информацию.

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