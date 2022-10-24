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Зеленский посетовал на отсутствие поставок ПВО из Израиля

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Gil Eliyahu
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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил 24 октября в своем Telegram-канале.

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«Каждый раз, когда мы в Украине обсуждаем российский ракетный и дроновый террор, мы говорим и о наших партнерах, которые нам уже помогают, чем могут, защитить небо. К сожалению, слова «Израиль» и «израильский» при этом не звучат», — сказал он.

Ранее в этот день глава минобороны Израиля Бени Ганц в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым еще раз указал, что страна не будет поставлять вооружения Киеву. Ганц обратил особое внимание на оперативные ограничения, с которыми сталкивается государство Израиль.

При этом накануне газета The New York Times сообщила, что Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

20 октября премьер-министр Израиля Яир Лапид и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обсудили ситуацию на Украине. Лапид сказал, что получил последнюю информацию о конфликте, и подчеркнул, что Израиль поддерживает украинский народ.

Днем ранее глава минобороны Израиля также отметил на брифинге для послов стран Евросоюза, что страна не будет поставлять Киеву оружие, но продолжит отправлять гуманитарную помощь. Израиль не будет поставлять Украине системы ПВО, подчеркнул он.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил о том, что Израиль должен начать оказывать военную помощь украинской стороне, после того как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России.

После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что намерение Израиля поставлять оружие Украине станет опрометчивым шагом. Он отметил, что Израиль намеревается совершать поставки оружия националистическому режиму.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

Киев проводит военную операцию против жителей региона, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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