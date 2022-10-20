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Премьер Израиля и глава украинского МИДа обсудили ситуацию на Украине

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Премьер-министр Израиля Яир Лапид и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обсудили ситуацию на Украине. Об этом 20 октября сообщила канцелярия главы израильского правительства.

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Уточняется, что Лапид получил последнюю информацию о конфликте на Украине и подчеркнул, что Израиль поддерживает украинский народ.

«В разговоре премьер-министр подчеркнул глубокую озабоченность военными связями между Ираном и Россией», — отмечается в сообщении.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил о том, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине, после того как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России.

В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что намерение Израиля поставлять оружие Украине является опрометчивым шагом. Он отметил, что Израиль намеревается совершать поставки оружия националистическому режиму.

19 октября министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не продавала и не будет продавать оружие Украине. По словам главы ведомства, вместо этого Израиль оказывает Киеву медицинскую и гуманитарную помощь.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

Киев проводит военную операцию против жителей региона, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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