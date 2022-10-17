Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал намерение Израиля поставлять оружие Украине опрометчивым шагом. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале в понедельник, 17 октября.

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — отметил Медведев.

Зампреда Совбеза напомнил, что Израиль намеревается совершать поставки оружия националистическому режиму.

«Если Израиль будет поставлять оружие этим националистам, то им впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», — подчеркнул Медведев.

Накануне, 16 октября, израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине после того, как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России.

Ранее в тот же день газета The Washington Post написала о том, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. Газета указала, что недавно иранские технические советники якобы побывали в южных регионах России и дали инструкции по эксплуатации своих беспилотников.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия Киеву со стороны Израиля. По словам Зеленского, он понимает сложную ситуацию в самом Израиле, но всё равно призвал страну поставить Киеву системы противовоздушной обороны.

До этого, 15 сентября, стало известно, что Израиль отказал Украине в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

Западные страны начали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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