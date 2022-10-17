Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Армия
Рогов сообщил о переброске сил ВСУ с западных областей на юг Украины
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Экономика
Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России
Туризм
Горнолыжный сезон в кузбасском «Шерегеше» начнется 11 ноября
Мир
Боррель сообщил о намерении глав МИД ЕС одобрить санкции против Ирана
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Авто
В России на 51% выросли продажи новых иномарок в сентябре
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области
Армия
Минобороны РФ сообщило о достижении целей при ударах по системам энергетики Украины
Сюжет:

Медведев назвал намерение Израиля поставлять оружие Украине опрометчивым шагом

Медведев: поставки Украине оружия из Израиля разрушат межгосударственные связи с Россией
0
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал намерение Израиля поставлять оружие Украине опрометчивым шагом. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале в понедельник, 17 октября.

Неправильный нейтралитет: Киев нашел новый способ давить на Израиль
Украина грозится испортить паломникам еврейский Новый год из-за недостаточной поддержки

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — отметил Медведев.

Зампреда Совбеза напомнил, что Израиль намеревается совершать поставки оружия националистическому режиму.

«Если Израиль будет поставлять оружие этим националистам, то им впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», — подчеркнул Медведев.

Накануне, 16 октября, израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине после того, как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России.

Ранее в тот же день газета The Washington Post написала о том, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. Газета указала, что недавно иранские технические советники якобы побывали в южных регионах России и дали инструкции по эксплуатации своих беспилотников.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия Киеву со стороны Израиля. По словам Зеленского, он понимает сложную ситуацию в самом Израиле, но всё равно призвал страну поставить Киеву системы противовоздушной обороны.

До этого, 15 сентября, стало известно, что Израиль отказал Украине в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

Западные страны начали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022