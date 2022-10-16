Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-канцлер Австрии Курц заявил о необходимости мирных переговоров по Украине
Мир
Полиция Молдавии разогнала демонстрантов в Кишиневе
Мир
Более половины американцев отказались поддержать Байдена на выборах
Мир
Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада в случае ядерной атаки РФ
Общество
Украинские войска сменили план по захвату Запорожской АЭС
Мир
Протестующие установили палатки у здания администрации президента в Кишиневе
Армия
Стремоусов выразил уверенность в победе РФ над Киевом нынешней зимой
Мир
В США заявили о подготовке Ираном партии ракет и беспилотников для России
Происшествия
В Белгородской области мужчина лишился ступни при подрыве мины
Мир
В Болгарии увидели российский след в хакерской атаке на сайты госорганов
Мир
МИД Украины заявил, что князь Владимир желал вступления в ЕС Киевской Руси
Мир
В США заявили об отказе КНР от встречи Си Цзиньпина и Байдена на G20
Сюжет:

Израиль призвали помочь Украине на фоне слухов о поставке Ираном оружия России

Министр диаспоры Израиля Шай: Израиль должен занять сторону Украины и начать ей помогать
0
Фото: Global Look Press/Jvºrgen Fromme
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине после того, как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России. Об этом заявил 16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай.

«У Израиля и России есть честный разговор»
Спецпредставитель МИД еврейского государства Алон Лави — о перемирии с палестинцами и посредничестве в переговорах Москвы и Киева

«Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время поставлять Украине военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — заявил политик на своей официальной странице в Twitter.

С начала спецоперации РФ по защите Донбасса Израиль поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.

Ранее в воскресенье газета The Washington Post написала, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. Газета указала, что недавно иранские технические советники якобы побывали в южных регионах России и дали инструкции по эксплуатации своих беспилотников.

Ранее, 26 сентября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.

29 августа газета The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия Киеву со стороны Израиля. По словам Зеленского, он понимает сложную ситуацию в самом Израиле, но всё равно призвал страну поставить Киеву системы противовоздушной обороны.

До этого, 15 сентября, стало известно, что Израиль отказал Украине в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

Западные страны начали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022