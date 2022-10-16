Израиль призвали помочь Украине на фоне слухов о поставке Ираном оружия России

Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине после того, как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России. Об этом заявил 16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай.

«Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время поставлять Украине военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — заявил политик на своей официальной странице в Twitter.

С начала спецоперации РФ по защите Донбасса Израиль поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.

Ранее в воскресенье газета The Washington Post написала, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. Газета указала, что недавно иранские технические советники якобы побывали в южных регионах России и дали инструкции по эксплуатации своих беспилотников.

Ранее, 26 сентября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.

29 августа газета The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия Киеву со стороны Израиля. По словам Зеленского, он понимает сложную ситуацию в самом Израиле, но всё равно призвал страну поставить Киеву системы противовоздушной обороны.

До этого, 15 сентября, стало известно, что Израиль отказал Украине в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

Западные страны начали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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