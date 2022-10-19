Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил об отказе поставлять Украине вооружение

Израиль не будет поставлять Украине оружие, но продолжит отправлять гуманитарную помощь. Об этом 19 октября заявил министр обороны Бени Ганц на брифинге для послов стран Евросоюза.

«Израиль поддерживал и поддерживает Украину, НАТО и Запад. <...> У Израиля есть политика поддержки Украины через гуманитарную помощь и доставку спасательного оборонительного оборудования», — сказал он.

Ганц подчеркнул, что Израиль не будет поставить Украине системы противовоздушной обороны.

Вместе с тем в конце прошлой недели израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил о том, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине, после того как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине, отмечая, что подобное решение станет опрометчивым шагом.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

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