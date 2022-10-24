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Израиль снова отказал Украине в поставке вооружений

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Фото: Global Look Press/Xinhua/ Muammar Awad
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Глава минобороны Израиля Бени Ганц провел телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которых еще раз указал, что страна не будет поставлять вооружения Киеву. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

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В беседе с Резниковым Ганц «обратил особое внимание на оперативные ограничения, с которыми сталкивается государство Израиль».

«На основании этого Израиль не будет поставлять системы вооружений Украине», — отметили в израильском военном ведомстве.

Накануне газета The New York Times сообщила, что Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

20 октября премьер-министр Израиля Яир Лапид и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обсудили ситуацию на Украине. По словам Лапида, он получил последнюю информацию о конфликте и подчеркнул, что Израиль поддерживает украинский народ.

19 октября глава минобороны Израиля также отметил на брифинге для послов стран Евросоюза, что страна не будет поставлять Киеву оружие, но продолжит отправлять гуманитарную помощь. Израиль не будет поставлять Украине системы противовоздушной обороны, подчеркнул он.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил о том, что Израиль должен начать оказывать военную помощь украинской стороне, после того как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России.

После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что намерение Израиля поставлять оружие Украине станет опрометчивым шагом. Он отметил, что Израиль намеревается совершать поставки оружия националистическому режиму.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

Киев проводит военную операцию против жителей региона, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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