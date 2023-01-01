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Израиль обсуждал с Украиной поддержку в ООН в обмен на оружие

Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу, 30 декабря, провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о поддержке при голосовании в Генассамблее ООН и готов был обсуждать передачу оружия киевскому режиму. Об этом сообщил в субботу, 31 декабря, портал Axios со ссылкой на источники.

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Как отмечается, израильская сторона просила Киев воздержаться или проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских территорий. В то же время Зеленский указал, что в обмен на голосование он хотел бы получить от Израиля систему защиты от ударов беспилотников и ракет.

По информации портала, Нетаньяху тогда «не взял на себя каких-либо обязательств, но заявил, что готов обсудить просьбу Зеленского в будущем».

В итоге лидеры не смогли договориться. Но украинский посол не пришел на голосование, чтобы «дать шанс украинско-израильским отношениям». Однако указывается, что «Израиль остался разочарован тем, что вместо того, чтобы воздержаться, Украина решила пропустить голосование».

Генассамблея ООН одобрила резолюцию: 87 стран проголосовали «за», 24 — «против» и 53 — «воздержались».

Ранее, 18 декабря, посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что правительство Израиля осознает тяжесть ситуации, в которой оказалась Украина, но не готово поставлять ей вооружение из-за рисков для собственного государства. Он также указал на то, что в отличие от США и стран Европы Израиль не является частью НАТО и находится в уязвимом положении.

В конце ноября украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи. Гости провели несколько встреч с представителями израильского минобороны и Армии обороны Израиля. Делегация призвала израильские власти предоставить Киеву оружие. О результатах переговоров ничего не известно, поскольку Израиль пытался не афишировать этот визит, чтобы избежать трений с Россией.

28 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов предупредил, что решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны. По его словам, любые серьезные шаги, которые не будут учитывать национальные интересы РФ и Израиля, могли бы легко не только затронуть, но даже разрушить дух отношений между двумя странами.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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