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Посол Израиля объяснил неготовность Тель-Авива поставлять Киеву оружие

Посол Бродский: Израиль не поставит под угрозу связи с Россией ради помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nasser Ishtayeh
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Правительство Израиля осознает тяжесть ситуации, в которой оказалась Украина, но не готово поставлять ей вооружение из-за рисков для собственного государства. Об этом в беседе с The Washington Post заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский в воскресенье, 18 декабря.

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«Ни одно правительство в Израиле не собирается ставить под угрозу интересы собственной безопасности ни ради украинцев, ни ради кого-либо еще», — сказал Бродский.

Он также указал на то, что в отличие от США и стран Европы Израиль не является частью НАТО и находится в уязвимом положении.

Говоря об отказе от поставок Украине оружия, Бродский также подчеркнул, что связи Израиля в сфере безопасности с Россией создают ограничения, которые невозможно преодолеть.

В конце ноября украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи. Гости провели несколько встреч с представителями израильского минобороны и Армии обороны Израиля. Делегация призвала израильские власти предоставить Киеву оружие. О результатах переговоров ничего не известно, поскольку Израиль пытался не афишировать этот визит, чтобы избежать трений с Россией.

До этого, 17 ноября, газета Haaretz сообщила о выделении Израилем помощи Киеву под давлением США. По словам источников газеты в европейских дипломатических кругах, власти США связались с израильским правительством и обязали его оказать помощь в борьбе с Россией.

28 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов предупредил, что решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны. По его словам, любые серьезные шаги, которые не будут учитывать национальные интересы РФ и Израиля, могли бы легко не только затронуть, но даже разрушить дух отношений между двумя странами.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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