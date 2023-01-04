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Посол Украины раскритиковал главу МИД Израиля за разговор с Лавровым

Посол Украины Корнийчук раскритиковал главу МИД Израиля Коэна за разговор с Лавровым
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал главу МИД страны Эли Коэна за разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом 3 января сообщила газета The Times of Israel.

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«Евгений Корнийчук считает, что разговор Эли Коэна с коллегой представляет собой изменение израильской политики», — отмечает издание.

Ранее в этот день глава российского МИДа Сергей Лавров уведомил нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о том, как протекает спецоперация по защите Донбасса.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в ходе переговоров Лаврова и Коэна был сделан акцент на важности созыва очередного заседания смешанной российско-израильской комиссии.

2 января Коэн заявил, что новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. При этом Коэн отказался комментировать запрос Украины на поставки из Израиля оборонительного вооружения. Однако он заверил, что страна продолжит оказывать Киеву «значительную гуманитарную помощь».

До этого, 29 декабря, в МИД РФ заявили о готовности России к конструктивному взаимодействию с правительством Израиля. РФ надеется на развитие традиционно партнерских отношений между странами. Новый состав израильского правительства был утвержден в этот же день.

Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Российский лидер указал, что в России высоко ценят личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.

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