Лавров рассказал новому главе МИД Израиля о ходе СВО

Глава российского МИДа Сергей Лавров 3 января уведомил нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о том, как протекает специальная военная операция по защите Донбасса. Также они затронули тему торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«[Лавров] информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции», — подчеркнули в российском МИДе.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в ходе переговоров Лаврова и Коэна был сделан акцент на важности созыва очередного заседания смешанной российско-израильской комиссии.

2 января Коэн заявил, что новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. При этом Коэн отказался комментировать запрос Украины на поставки из Израиля оборонительного вооружения. При этом он заверил, что страна продолжит оказывать Киеву «значительную гуманитарную помощь».

29 декабря 2022 года в МИД РФ заявили о готовности России к конструктивному взаимодействию с правительством Израиля. РФ надеется на развитие традиционно партнерских отношений между странами. Новый состав израильского правительства был утвержден в этот же день.

Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Российский лидер указал, что в России высоко ценят личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.