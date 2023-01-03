Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бразилии завершилась церемония прощания с Пеле
Общество
Вильфанд пообещал москвичам морозы до минус 29 градусов
Мир
Bloomberg назвало условие для передачи Киеву замороженных активов России от ФРГ
Авто
Первые «Москвичи» появились у российских дилеров
Мир
Сербия сообщила об отзыве десятой страной признания Косово
Общество
Путин увеличил штатную численность МЧС почти на 15 тыс. сотрудников
Мир
Верховная рада после возмущения Польши удалила пост о Бандере
Мир
Politico узнало от отказе Зеленскому на просьбу поставить ракеты ATACMS
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях Украины
Мир
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить
Мир
В Израиле заявили о бессилии что-либо сделать с культом Бандеры на Украине
Мир
Турция и Болгария заключили на 13 лет соглашение о поставках СПГ
Сюжет:

Лавров рассказал новому главе МИД Израиля о ходе СВО

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава российского МИДа Сергей Лавров 3 января уведомил нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о том, как протекает специальная военная операция по защите Донбасса. Также они затронули тему торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Премьерное поведение: кабмин Нетаньяху будет самым правым в истории Израиля
Как включение в правительство радикальных деятелей отразится на внешней политике страны

«[Лавров] информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции», — подчеркнули в российском МИДе.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в ходе переговоров Лаврова и Коэна был сделан акцент на важности созыва очередного заседания смешанной российско-израильской комиссии.

2 января Коэн заявил, что новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. При этом Коэн отказался комментировать запрос Украины на поставки из Израиля оборонительного вооружения. При этом он заверил, что страна продолжит оказывать Киеву «значительную гуманитарную помощь».

29 декабря 2022 года в МИД РФ заявили о готовности России к конструктивному взаимодействию с правительством Израиля. РФ надеется на развитие традиционно партнерских отношений между странами. Новый состав израильского правительства был утвержден в этот же день.

Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Российский лидер указал, что в России высоко ценят личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023