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Россия выразила надежду на конструктивное взаимодействие с новым правительством Израиля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия открыта к конструктивному взаимодействию с правительством Биньямина Нетаньяху и надеется на развитие традиционно партнерских отношений между странами, заявил российский МИД 29 декабря. В этот день израильский Кнессет (парламент) утвердил новый состав правительства страны.

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«Рассчитываем, что деятельность сформированного лидером партии «Ликуд» кабинета министров пойдет на благо израильского народа, будет способствовать развитию традиционных партнерских отношений с Россией, а также укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке», — отметили в комментарии ведомства.

Российская сторона открыта для дальнейшего упрочения и расширения многопланового взаимовыгодного российско-израильского сотрудничества и координации усилий в интересах оздоровления обстановки, как в ближневосточном регионе, так и на международной арене, добавили в МИД РФ.

Президент России Владимир Путин ранее в этот день поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Он указал, что в России высоко ценят личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.

Накануне Нетаньяху заявил, что новое правительство Израиля будет работать над укреплением статуса Иерусалима и сохранит статус-кво в религиозных вопросах. Об этом он сказал после того, как израильские партии подписали окончательные коалиционные соглашения.

В ночь на 22 декабря политик заключил сделку по формированию нового правительства Израиля. В тот же день израильский политолог Зеэв Ханин в беседе с «‎Известиями‎» ‎отметил, что точный состав кабинета и имена политиков, которые возглавят конкретные министерства, будут известны ближе к присяге.

3 ноября в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25-го созыва становится возглавляемая Нетаньяху партия «Ликуд».

Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах, получил от президента мандат премьер-министра 13 ноября. Политик уже занимал этот пост в 1996–1999 годах и в 2009–2021 годах.

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