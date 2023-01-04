Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде 4 января

Москвичей 4 января ожидает мокрый снег, местами гололед и сильный ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 до 11:00 4 января по городу Москве сохранится налипание мокрого снега, местами гололед. Усиление ветра порывами до 15 м/с. На дорогах местами сильная гололедица», — говорится в сообщении.

В МЧС порекомендовали водителям снижать скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве начался ледяной дождь.

Со 2 января в Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы.