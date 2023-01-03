Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике над морем
Мир
В Иране приговорили к казни еще одного участника беспорядков
Мир
Высший военный орган НАТО анонсировал встречу по Украине
Мир
Сотрудника Иностранного легиона Украины обвинили в кражах лекарств и пожертвований
Мир
В США предсказали коллапс Запада после поражения на Украине
Мир
Премьер Польши счел допустимой казнь за особо тяжкие преступления
Общество
Умер олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин
Мир
Премьер Польши назвал несчастным случаем взрыв гранатомета в здании полиции
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка в Кировске арестовали на два месяца
Туризм
В Абхазии вступил в силу закон об отмене курортного сбора
Мир
Премьер Польши напомнит Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры
Мир
Массовый сбой произошел в кассах торговых сетей и АЗС Белоруссии
Сюжет:

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за снегопада

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве и Московской области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы. Об этом 2 января сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Москва под шубой: декабрь 2022 года побил по осадкам рекорд трех веков
В новогоднюю ночь столицу ждут хлябь и дождь, прогнозируют метеорологи

Предупреждение о снегопаде будет действовать до 12:00 вторника, 3 января. Кроме того, в период до 22:00 4 января жителей столичного региона призывают сохранять осторожность из-за оледенения дорог.

«Просим быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — отмечается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства мэрии Москвы.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на 2 января побила температурный рекорд 2007 года в Москве.

Днем ранее москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге 2 января. Кроме того, в городе ожидается гололед, в связи с чем в МЧС порекомендовали водителям снижать скорость движения, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что значительное похолодание в столице произойдет после 4 января. По его словам, в Рождество, 7 января, температура воздуха в Москве составит –12... –15 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023