В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за снегопада

В Москве и Московской области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы. Об этом 2 января сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Предупреждение о снегопаде будет действовать до 12:00 вторника, 3 января. Кроме того, в период до 22:00 4 января жителей столичного региона призывают сохранять осторожность из-за оледенения дорог.

«Просим быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — отмечается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства мэрии Москвы.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на 2 января побила температурный рекорд 2007 года в Москве.

Днем ранее москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге 2 января. Кроме того, в городе ожидается гололед, в связи с чем в МЧС порекомендовали водителям снижать скорость движения, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что значительное похолодание в столице произойдет после 4 января. По его словам, в Рождество, 7 января, температура воздуха в Москве составит –12... –15 градусов.