Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВФУ обесточили три котельных и восемь трансформаторных подстанций Горловки
Мир
Эксперт заявил о попытке США через потолок цен на нефть вернуть влияние на рынок
Мир
В результате столкновения двух вертолетов в Австралии пострадали 13 человек
Мир
МИД РФ обвинил Косово в эскалации при поддержке США и Евросоюза
Мир
В Германии назвали дорогой газ новой обыденностью
Мир
Президент Южной Кореи заявил о ведении переговоров с США о ядерных учениях
Мир
Актер из «Мстителей» госпитализирован после несчастного случая
Мир
Гроб с телом Пеле прибыл на стадион для гражданской панихиды
Общество
Новый год в поездах РЖД встретили 75 тыс. пассажиров
Мир
Кличко заявил об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве
Мир
Более 20 самолетов не смогли сесть в Стамбуле из-за тумана
Мир
Семья Пеле решила похоронить его в мавзолее
Сюжет:

Ночь на 2 января побила температурный рекорд 2007 года в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ночь на 2 января побила температурный рекорд 2007 года в Москве. Об этом в понедельник, 2 января, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Москва под шубой: декабрь 2022 года побил по осадкам рекорд трех веков
В новогоднюю ночь столицу ждут хлябь и дождь, прогнозируют метеорологи

Он пояснил, что в начале ночи наблюдались аномально высокие температуры.

«В полночь на базовой метеостанции города, ВДНХ, термометры показали +6,2 градуса, в час ночи было +5,7 градуса, в два часа — +4,1 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, все эти значения превышают суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 2 января, который был установлен в 2007 году. Тогда температура воздуха ночью составила +3,6 градуса.

Днем ранее москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге 2 января. Кроме того, в городе ожидается гололед, в связи с чем в МЧС порекомендовали водителям снижать скорость движения, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что значительное похолодание в столице произойдет после 4 января. По его словам, в Рождество, 7 января, температура воздуха в Москве составит –12... –15 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023