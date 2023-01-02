Ночь на 2 января побила температурный рекорд 2007 года в Москве
Ночь на 2 января побила температурный рекорд 2007 года в Москве. Об этом в понедельник, 2 января, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он пояснил, что в начале ночи наблюдались аномально высокие температуры.
«В полночь на базовой метеостанции города, ВДНХ, термометры показали +6,2 градуса, в час ночи было +5,7 градуса, в два часа — +4,1 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, все эти значения превышают суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 2 января, который был установлен в 2007 году. Тогда температура воздуха ночью составила +3,6 градуса.
Днем ранее москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге 2 января. Кроме того, в городе ожидается гололед, в связи с чем в МЧС порекомендовали водителям снижать скорость движения, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.
В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что значительное похолодание в столице произойдет после 4 января. По его словам, в Рождество, 7 января, температура воздуха в Москве составит –12... –15 градусов.