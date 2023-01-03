В Москве начался ледяной дождь

Ледяной дождь начался в Москве, сообщил 3 января в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее в этот день синоптик предупреждал, что после полудня в столице ожидается плюсовая температура, а снегопад перейдет в дождь.

Со 2 января в Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что значительное похолодание в столице стоит ожидать после 4 января. Так, в Рождество, 7 января, температура воздуха в Москве опустится до –12... –15 градусов.