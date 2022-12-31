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Англия введет обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Начиная с 5 января прибывающие в Англию из Китая должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте минздрава в пятницу, 30 декабря.

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«Пассажиры должны будут показать отрицательный результат теста, который был сдан не ранее чем за двое суток до вылета. Несмотря на отсутствие прямых рейсов из Китая в Шотландию, Уэльс или Северную Ирландию, мы ведем переговоры с этими регионами, чтобы как можно скорее обеспечить их реализацию по всей Великобритании», — говорится в публикации.

Королевство планирует обязать авиакомпании проверять всех пассажиров из Китая, а также сделать соответствующий документ условием допуска к полету. Как сообщается, это «временная мера предосторожности», которая вводится из-за увеличения заболеваемости в Китае.

По информации The Times, премьер-министр государства Риши Сунак распорядился ввести тестирование из-за опасений, что Пекин может предоставлять «не полную картину о количестве растущей инфекции».

Как стало известно 30 декабря, Евросоюз планирует в ближайшее время выработать общие правила для тех, кто перемещается между Китаем и странами объединения. Общие правила должны будут регулировать порядок выезда в сторону Китая и возвращения из него.

28 декабря сообщалось, что власти США обязали прибывающих из Китая демонстрировать отрицательный тест на коронавирус с 5 января. Мера распространяется на всех пассажиров в возрасте от двух лет. Нововведение предполагает, что перед вылетом желающим посетить Соединенные Штаты необходимо предоставить отрицательный результат теста, который был сдан не ранее чем за двое суток до вылета.

В середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые почти за три года отказались от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии.

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