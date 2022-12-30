На Красной площади мужчина попытался поджечь новогоднюю елку

На Красной площади неизвестный подошел к новогодней елке с канистрой и бензином, облил и попытался поджечь дерево. Об этом стало известно в пятницу, 30 декабря.

По нашей информации, злоумышленником оказался Дмитрий М. Осуществить задуманное ему не удалось, так как мужчину сразу заметили и задержали правоохранители.

По словам свидетеля, место задержания на время оцепили до выяснения обстоятельств происшествия. О мотивах поступка мужчины неизвестно.

Однако психологи отмечают, что крупные общественные праздники могут провоцировать людей на необдуманные поступки по ряду причин. Психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка рассказала, что анализ прошедшего года и подведение его итогов могут вызывать у человека ощущение своей никчемности и привести к депрессивным настроениям. Особенно когда ожидания сильно расходятся с возможностями.

Главную новогоднюю ель страны в Московский Кремль из подмосковного Волоколамска доставили 14 декабря. Специальный автопоезд ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади.