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Психолог назвала способ справиться с чувством одиночества и апатии в новогодние праздники

Психолог Девятка рассказала, как справиться с чувством одиночества и апатии в новогодние праздники
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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка рассказала, что анализ прошедшего года и подведение его итогов может вызывать у человека ощущение своей никчемности и привести к депрессивным настроениям.

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В беседе с «Москвой 24» в среду, 28 декабря, специалист отметила, что зачастую депрессивные мысли и чувство собственной никчемности посещают человека именно в предновогодний период.

Происходит это при подведении итогов года, люди смотрят, чего удалось достичь, а чего — нет. Между тем, по словам Девятки, многие не соотносят свои желания с реальными возможностями.

Психолог посоветовала до Нового года не пытаться прыгать выше головы и успеть доделать все дела, поскольку это чревато эмоциональным выгоранием, отмечает телеканал «360». Девятка также настоятельно советует не забывать давать отдых нервной системе.

Если усталость и апатия не проходят в течение двух недель, специалист советует обратиться к психологу для профессиональной диагностики.

Ранее 28 декабря эксперты сервиса по поиску работы SuperJob рассказали о главных предновогодних задачах россиян. Лидерами в списке стали покупка подарков и генеральная уборка, отмечает «Ридус». Бронзу разделили следующие задачи: успеть нарядить елку, доделать ремонт, подготовиться к празднику и выздороветь наконец.

27 декабря детский психолог Наталья Искра рассказала, как выбрать новогодний подарок для ребенка. По ее словам, важно обсудить с ребенком подарок заранее и при его выборе также опираться на финансовые возможности. Подарок от Деда Мороза должен быть недорогим, простым и по умолчанию без условий о примерном поведении или хороших отметках, пишет RT.

В ноябре психотерапевт Полина Свечникова в беседе с агентством городских новостей «Москва» призвала обратиться к психотерапевту, если плохое настроение сохраняется больше двух недель. По ее словам, в противном случае возникает риск развития депрессивных состояний. По словам психотерапевта, чаще всего люди не обращаются своевременно за помощью из-за стыда или страхов.

Январские каникулы в этот раз продлятся 8 дней. Отдыхать россияне начнут уже 31 декабря, поскольку в 2022 году он выпадает на субботу, напоминает сайт kp.ru.

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