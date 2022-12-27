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Роструд напомнил о повышенной оплате за работу в праздники

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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За выход на работу в праздничный день по трудовому законодательству полагается повышенная оплата труда. Об этом во вторник, 27 декабря, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

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В ведомстве отметили, что работникам, которые получают оклад, полагается оплата не менее чем в двойном размере. Для сдельщиков предусмотрена оплата не менее чем по двойным сдельным расценкам. Для тех работников, чей труд оплачивается по тарифам, полагается оплата в размере не менее двойной тарифной ставки, отмечает телеканал «Звезда».

В Роструде также обратили внимание, что если сотрудник захочет, то может получить отгул в другой день за выход на работу в праздничный день. В этом случае он получит оплату в одинарном размере, а день отдыха оплачиваться не будет, пишет REGNUM.

Помимо этого, россиянам напомнили, что в случае нарушения их прав они могут обращаться в госинспекцию труда.

26 декабря Минтруд напомнил россиянам о длительности новогодних каникул. Так, россияне будут отдыхать девять дней, поскольку 31 декабря выпало на нерабочий день, пишет НСН. Выходные, совпадающие с нерабочими январскими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая, отмечает RT.

В тот же день врач-терапевт больницы Видного Тимур Асанов рассказал, как избежать постновогодней депрессии. По его словам, чтобы избежать негативных последствий, важно не откладывать все дела на последние числа декабря. Например, прибраться дома, купить подарки и продукты можно заранее. Он также посоветовал положить под елку подарок для себя с добрыми пожеланиями, отмечает телеканал «360».

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