Минтруд напомнил россиянам о длительности новогодних выходных

В 2023 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Об этом представители Минтруда напомнили россиянам в Telegram-канале ведомства в понедельник, 26 декабря.

В Минтруде, в частности, напомнили, что в 2022 году 31 декабря выпало на субботу и тоже является нерабочим днем, отмечает телеканал «360».

Так, россияне, которые работают по стандартному графику 5/2, будут отдыхать девять дней подряд, пишет НСН.

В Минтруде также напомнили о переносах праздничных дней, которые выпадают на выходные. Так, 1 января, которое выпадает на воскресенье, продлит праздничные дни в феврале, когда россияне будут отдыхать четыре дня — с 23 по 26 февраля.

Продлены будут также и майские праздники. 8 января выпадает на воскресенье, этот выходной перенесут на 8 мая. В целом в мае россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая, пишет RT.

День 31 декабря может быть включен в праздничные дни новогодних каникул в России вместо 8 января. Соответствующее изменение в ст.112 Трудового кодекса РФ предполагается внести согласно законопроекту фракции ЛДПР. По мнению авторов законопроекта, как правило, если 31 декабря выпадает на рабочий день, многие работники берут отгулы или отпуск за свой счет, чтобы подготовиться к Новому году, отмечает сайт kp.ru.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в новогоднюю ночь. Так, в Москве и Санкт-Петербурге столбики термометров могут подняться до +2 градусов, пишет сайт aif.ru. В целом температура воздуха в новогоднюю ночь на 80% территории России будет около и выше нормы.

В июне Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год. Как отмечает телеканал «Звезда», в частности, в июне длинными будут выходные с 10-го по 12-е число, а в ноябре — с 4-го по 6-е число.