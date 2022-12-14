В Кремль доставили главную праздничную ель страны
В Московский Кремль из подмосковного Волоколамска доставили главную новогоднюю ель страны. Специальный автопоезд ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади.
«Дорога прошла без происшествий. И вот сейчас мы привезли самую красивую и нарядную елочку», — сообщил журналистам водитель, одетый в костюм Деда Мороза.
Ель спилили в поселке Чисмена Волоколамского округа Московской области 12 декабря. Поиски новогоднего дерева велись с лета. Было отобрано свыше 60 подходящих.
Основными критериями отбора являлись высота (она составила 27 м), возраст дерева (95 лет), цвет хвои, правильная пирамидальная форма (диаметр ствола — 56 см, размах веток — 10 м) и удобный подъезд к ели.
13 декабря специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору новогоднего дерева к празднику. Натуральную елку для празднования Нового года лучше всего покупать в 20-х числах декабря, чтобы она не осыпалась раньше времени, рассказали эксперты. О качестве елки говорят иголки изумрудного цвета и характерный запах хвои. Ветви у ели должны быть гибкими, а ствол — ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго.